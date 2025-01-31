У НАТО збираються запропонувати Трампу компроміс щодо Гренландії, аби знизити напругу

Альянс планує запропонувати Дональду Трампу значне розширення військової присутності НАТО в Арктиці.

НАТО планує запропонувати президенту США Дональду Трампу розширення військової присутності Альянсу в Арктиці для зниження напруги навколо Гренландії. Про це повідомляє Handelsblatt.

Зазначається, що це могло б розрядити дискусію про належність Гренландії до Данії.

Також видання пише, що інтереси американської безпеки можна було б задовольнити саме за рахунок значно більшої присутності НАТО в регіоні.

Гренландія є стратегічно цікавою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.

За інформацією з кіл Альянсу, ініціатива Трампа наразі є предметом неофіційних переговорів, тому основою для посилення присутності можуть стати нові оборонні плани, ухвалені вже у 2023 році. Ці документи, які мають гриф секретності, передбачають посилення можливостей стримування і оборони і на Крайній Півночі.

Вказується, що США вже експлуатують космічну базу Пітуффік у Гренландії на основі угод з Данією. Крім того, там також присутні данські збройні сили.

Як пише видання, інтерес Трампа до Гренландії викликає ажіотаж і занепокоєння, оскільки з одного боку, Альянс побоюється за свій авторитет у разі, якщо провідний його член раптом погрожуватиме силою анексувати територію іншої держави. З іншого боку, для НАТО було б «катастрофою» залишатися у суперечці зі США у цьому питанні, оскільки стримування НАТО базується насамперед на його ядерному арсеналі та силі його армії.

Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.

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