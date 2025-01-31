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У Києві жінка вкрала плащ з магазину у підземному переході, бо їй було холодно, — як її покарав суд

13:59, 31 січня 2025
Жінка поцупила верхній одяг за 3650 гривень у переході біля вокзалу.
У Києві жінка вкрала плащ з магазину у підземному переході, бо їй було холодно, — як її покарав суд
Ілюстративне фото, джерело — freepik
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У Києві жінка вкрала плащ за 3650 гривень у підземному переході. Свої дії вона пояснила тим, що їй було холодно. Вирок у справі №760/22644/24 виніс Солом`янський районний суд Києва.

Як вказується у матеріалах справи, 26 серпня 2024 року, перебуваючи у Західному підземному переході поблизу залізничного вокзалу у Києві, жінка проходила повз торгівельний павільйон і вирішила вкрасти товар. Вона побачила жіночий плащ «Rosa99», який висів на манекені, і захотіла ним заволодіти. Його вартість 3650 грн. Після цього вона втекла.

Під час допиту жінка зізналась у скоєному і пояснила свої дії тим, що їй було холодно. Беручи до уваги всі обставини, суд призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Однак її звільнили від відбування покарання та призначили позбавлення волі з випробування з іспитовим строком один рік.

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