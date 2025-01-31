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СБУ затримала депутата Полтавської облради, який за $20000 замовив убивство підприємця

12:01, 31 січня 2025
Щоб вбити підприємця, депутат Полтавської облради залучив свого водія.
СБУ затримала депутата Полтавської облради, який за $20000 замовив убивство підприємця
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Правоохоронці викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. Посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб привласнити його бізнес. Про це повідомила Служба безпеки України.

В СБУ не назвали прізвище депутата, однак за даними ЗМІ, йдеться про депутата Полтавської облради від партії «За майбутнє» Олега Дядика.

Щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія і пообіцяв йому 20 тисяч доларів.

Служба безпеки України встановила, що убивство планували вчинити на території місцевої покинутої насосної станції.

«Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви», - заявили в СБУ.

Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Крім того, щоб підготувати злочин фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково «вживу», без будь-якої комунікації телефоном.

Зловмисників затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Депутату та його водію вже повідомили про підозру.

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СБУ вбивство Полтава замовне вбивство

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