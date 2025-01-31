СБУ задержала депутата Полтавского облсовета, который за $20000 заказал убийство предпринимателя

Чтобы убить предпринимателя депутат Полтавского облсовета привлек своего водителя.

Правоохранители разоблачили депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства. Чиновник хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить его бизнес. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В СБУ не назвали фамилию депутата, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате Полтавского облсовета от партии «За будущее» Олеге Дядике.

Чтобы совершить преступление, депутат привлек своего водителя и пообещал ему 20 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины установила, что убийство планировали совершить на территории местной заброшенной насосной станции.

«Депутат пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов.

Во время встречи киллер должен был набросить петлю с веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы», – заявили в СБУ.

После этого депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы указать себя доверенным лицом.

Кроме того, чтобы подготовить преступление фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно «вживую», без какой-либо коммуникации по телефону.

Злоумышленников задержали «на горячем», когда они везли бизнесмена на место «деловой» встречи.

Депутату и его водителю уже сообщили о подозрении.

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