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В Киеве женщина украла плащ из магазина в подземном переходе, потому что ей было холодно, — как ее наказал суд

13:59, 31 января 2025
Женщина украла верхнюю одежду за 3650 гривен в переходе у вокзала.
В Киеве женщина украла плащ из магазина в подземном переходе, потому что ей было холодно, — как ее наказал суд
Иллюстративное фото, источник — freepik
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В Киеве женщина украла плащ за 3 650 гривен в подземном переходе. Свои действия она объяснила тем, что ей было холодно. Приговор по делу №760/22644/24 вынес Соломенский райсуд Киева.

Как указывается в материалах дела, 26 августа 2024 года, находясь в Западном подземном переходе у железнодорожного вокзала в Киеве, женщина проходила мимо торгового павильона и решила украсть товар. Она увидела висевший на манекене женский плащ «Rosa99» и захотела им завладеть. Его стоимость – 3650 грн. После этого она скрылась.

Во время допроса женщина призналась в содеянном и объяснила свои действия тем, что ей было холодно. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако ее освободили от отбывания наказания и назначили лишение свободы по испытанию с испытательным сроком в один год.

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