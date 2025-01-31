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В НАТО намерены предложить Трампу компромисс по Гренландии, чтобы снизить напряжение

12:17, 31 января 2025
Альянс планирует предложить Дональду Трампу значительное расширение военного присутствия НАТО в Арктике.
В НАТО намерены предложить Трампу компромисс по Гренландии, чтобы снизить напряжение
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НАТО планирует предложить президенту США Дональду Трампу расширение военного присутствия Альянса в Арктике для снижения напряжения вокруг Гренландии. Об этом сообщает Handelsblatt.

Это могло бы разрядить дискуссию о принадлежности Гренландии к Дании.

Также издание пишет, что интересы американской безопасности можно было бы удовлетворить именно за счет большего присутствия НАТО в регионе.

Гренландия является стратегически интересной из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере, летом, поскольку климатические изменения усиливаются.

По информации из кругов Альянса, инициатива Трампа является предметом неофициальных переговоров, поэтому основой для усиления присутствия могут стать новые оборонные планы, принятые уже в 2023 году. Эти документы, имеющие гриф секретности, предполагают усиление возможностей сдерживания и обороны и на Крайнем Севере.

Указывается, что США уже эксплуатируют космическую базу Питуффика в Гренландии на основе соглашений с Данией. Кроме того, там также находятся датские вооруженные силы.

Как пишет издание, интерес Трампа к Гренландии вызывает ажиотаж и беспокойство, поскольку с одной стороны Альянс опасается за свой авторитет в случае, если ведущий его член вдруг будет угрожать силой аннексировать территорию другого государства. С другой стороны, для НАТО было бы «катастрофой» оставаться в споре с США по этому вопросу, поскольку сдерживание НАТО базируется прежде всего на его ядерном арсенале и силе его армии.

Ранее президент США Дональд Трампвыразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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США НАТО Дональд Трамп

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