США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, — колишній міністр Данії

У 1917 році Лондон висунув вимогу, що у разі можливого продажу Гренландії Британія повинна мати право першочергового викупу.

Велика Британія має першочергове право купівлі Гренландії у разі її продажу. Тому США зможуть викупити острів у Данії лише у разі початкової відмови Лондона. Про це заявив колишній міністр Данії у справах Гренландії Том Хьойем в коментарі The Sunday Times.

«Якби Трамп спробував купити Гренландію, то йому знадобилося б спершу запитати Лондон. Сполучене Королівство вимагало 1917 року, що у разі продажу Гренландії Велика Британія повинна мати першочергове право на її купівлю», — сказав Хьойем, який обіймав міністерську посаду в 1982-1987 роках.

Він нагадав, що у 1917 році, коли США вперше спробували придбати Гренландію, президент Вудро Вільсон спочатку відкинув цю ідею.

Один із впливових бізнесменів переконував його в необхідності придбати острів разом із Данськими Віргінськими островами, однак Вільсон заявив: «Це нічого не варте. Це лише лід. Я не хочу цього».

Згодом Вільсон змінив свою думку і поставив вимогу, щоб Данія включила Гренландію до угоди про продаж Віргінських островів за $25 млн.

Однак Копенгаген категорично відмовився і заявив, що продовжить продаж лише в тому випадку, якщо Америка підпише лист про те, що Гренландія «є і назавжди залишиться Данією».

Вільсон погодився і підписав угоду, яка стала частиною міжнародного договору.

Чому Британія має першочергове право на купівлю Гренландії?

Так, під час переговорів 1917 року Велика Британія висунула вимогу, що у разі можливого продажу Гренландії вона повинна мати право першочергового викупу.

Це було обумовлено близьким розташуванням до Гренландії Канади, яка на той час була британським домініоном.

Дві території розділяє лише кілька миль через протоку Нарес, а з 2022 року вони навіть мають спільний сухопутний кордон на маленькому острові Ганс.

«Я бачив оригінал цього документа в музеї. Це юридично підтверджує, що США визнали Гренландію територією Данії, але, схоже, Трамп про це не чув», — заявив Хьойем.

Він запевнив, що юридичний договір підтверджує суверенітет Данії над островом і є чинним до сьогодні.

Втім ця домовленість в минулому не зупиняла США від подальших спроб розглянути можливість придбання Гренландії.

Наприклад, після Другої світової війни президент Ейзенхауер також обговорював таку можливість, вважаючи острів стратегічно важливим для безпеки США.

Наразі Гренландія залишається під суверенітетом Данії, а юридичні умови договору 1917 року можуть перешкодити будь-яким спробам її продажу іншим країнам, включаючи США.

Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде раніше уже заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

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