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США смогут выкупить Гренландию только с согласия Великобритании, — бывший министр Дании

14:19, 26 января 2025
В 1917 году Лондон выдвинул требование, что в случае возможной продажи Гренландии Великобритания должна иметь право первоочередного выкупа.
США смогут выкупить Гренландию только с согласия Великобритании, — бывший министр Дании
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Великобритания имеет первостепенное право покупки Гренландии в случае ее продажи. Поэтому США смогут выкупить остров у Дании только в случае первоначального отказа Лондона. Об этом заявил бывший министр Дании по делам Гренландии Том Хейем в комментарии The Sunday Times.

«Если бы Трамп попытался купить Гренландию, то ему понадобилось бы сначала спросить Лондон. Соединенное Королевство требовало в 1917 году, что в случае продажи Гренландии Великобритания должна иметь первоочередное право на ее покупку», — сказал Хейем, занимавший министерскую должность в 1982-1987 годах.

Он напомнил, что в 1917 году, когда США впервые попытались приобрести Гренландию, президент Вудро Вильсон сначала отверг эту идею.

Один из влиятельных бизнесменов убеждал его в необходимости приобрести остров вместе с Датскими Виргинскими островами, однако Вильсон заявил: «Это ничего не стоит. Это только лед. Я этого не хочу».

Впоследствии Вильсон изменил свое мнение и потребовал, чтобы Дания включила Гренландию в соглашение о продаже Виргинских островов за $25 млн.

Однако Копенгаген категорически отказался и заявил, что продолжит продажу только в том случае, если Америка подпишет письмо о том, что Гренландия «есть и навсегда останется Данией».

Вильсон согласился и подписал соглашение, ставшее частью международного договора.

Почему Великобритания имеет первоочередное право на покупку Гренландии?

Так, во время переговоров 1917 года Великобритания потребовала, что в случае возможной продажи Гренландии она должна иметь право первоочередного выкупа.

Это было обусловлено близким расположением к Гренландии Канады, которая в то время была британским доминионом.

Две территории разделяет всего несколько миль через пролив Нарес, а с 2022 года они даже имеют общую сухопутную границу на маленьком острове Ганс.

«Я видел оригинал этого документа в музее. Это юридически подтверждает, что США признали Гренландию по территории Дании, но, похоже, Трамп об этом не слышал», — заявил Хейем.

Он заверил, что юридический договор подтверждает суверенитет Дании над островом и действует до сих пор.

Впрочем, эта договоренность в прошлом не останавливала США от дальнейших попыток рассмотреть возможность приобретения Гренландии.

К примеру, после Второй мировой войны президент Эйзенхауэр также обсуждал такую ​​возможность, считая остров стратегически важным для безопасности США.

Гренландия остается под суверенитетом Дании, а юридические условия договора 1917 года могут помешать любым попыткам ее продажи другим странам, включая США.

Ранее избранный президент США Дональд Трампвыразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее уже заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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США Дания Великобритания

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