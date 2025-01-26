На Прикарпатье осуждены злоумышленники, сбывавшие раритетное оружие и боеприпасы

Организатор преступной группы приговорен к 5 годам лишения свободы, его сообщникам назначено 3 и 4 года заключения.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Прикарпатье осудили участников организованной группы, которые сбывали раритетное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

В суде доказано, что жители Прикарпатья организовали преступную группу, которая в течение 2023 года сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы на территории Косовского района.

Они реализовали арсенал старого оружия – гладкоствольный пистолет образца 1930 года, винтовку системы Мосина, нарезную малокалиберную винтовку ТОЗ-8, револьвер системы Смита-Вессона образца 1880 года, пистолет-пулемет системы Шпагина образца 194

Во время обысков у них также изъято оружие, ножи, патроны, а также растения и семена конопли, и наркотическое средство - каннабис.

Так, суд признал участников организованной группы виновными в незаконном обращении с оружием, незаконном изготовлении наркотических средств и выращивании конопли (ч.2 ст.28, ч.ч.1,2 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.310 УК Украины).

Организатор преступной группы приговорен к 5 годам лишения свободы, его сообщникам назначено 3 и 4 года заключения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

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