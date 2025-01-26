На Прикарпатті засуджено зловмисників, які збували раритетну зброю і боєприпаси

Організатора злочинної групи засуджено до 5 років позбавлення волі, його спільникам призначено 3 та 4 роки ув’язнення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Прикарпатті засудили учасників організованої групи, які збували раритетну зброю і боєприпаси. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

В суді доведено, що мешканці Прикарпаття організували злочинну групу, яка протягом 2023 року збувала вогнепальну зброю та боєприпаси до неї на території Косівського району.

Вони реалізували арсенал старої зброї - гладкоствольний пістолет зразка 1930 року, гвинтівку системи Мосіна, нарізну малокаліберну гвинтівку ТОЗ -8, револьвер системи Сміта-Вессона зразка 1880 року, пістолет-кулемет системи Шпагіна зразка 1941 року, пістолет Браунінг.

Під час обшуків у них також вилучено зброю, ножі, патрони, а також рослини і насіння коноплі, та наркотичний засіб - канабіс.

Так, суд визнав учасників організованої групи винними у незаконному поводженні зі зброєю, незаконному виготовленні наркотичних засобів та вирощуванні конопель (ч.2 ст.28, ч.ч.1,2 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.310 КК України).

Організатора злочинної групи засуджено до 5 років позбавлення волі, його спільникам призначено 3 та 4 роки ув’язнення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

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