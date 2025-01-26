Лісник вимагав у громадянина хабар за продаж ділового лісоматеріалу під виглядом дров.

У Вінницькій області лісника викрили на хабарі у 50 тисяч гривень за продаж деревини. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Так, ліснику одного з комунальних лісогосподарських підприємств Гайсинського району повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підозрюється, що лісник вимагав у громадянина 50 тисяч гривень за продаж ділового лісоматеріалу об’ємом 50 м³ під виглядом дров.

Під час обшуків вилучено незаконно вирубану деревину та грошові кошти, отримані лісником як хабар.

Наразі підозрюваного затримано та прокурором до суду скеровано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати відповідні посади на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.