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В Винницкой области лесника разоблачили на взятке в 50 тысяч гривен за продажу древесины

17:38, 26 января 2025
Лесник требовал у гражданина взятку за продажу делового лесоматериала под видом дров.
В Винницкой области лесника разоблачили на взятке в 50 тысяч гривен за продажу древесины
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В Винницкой области лесника разоблачили на взятке в 50 тысяч гривен за продажу древесины. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Так, леснику одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий Гайсинского района уведомлено о подозрении в требовании и получении должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения (ч. 3). 368 УК Украины).

Подозревается, что лесник требовал у гражданина 50 тысяч гривен за продажу делового лесоматериала объемом 50 м3 под видом дров.

Во время обысков изъята незаконно вырубленная древесина и денежные средства, полученные лесником как взятка.

В настоящее время подозреваемый задержан и прокурором в суд направлено ходатайство о применении к нему меры пресечения.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемого преступления перед судом лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать соответствующие должности сроком до трех лет.

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