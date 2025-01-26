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Должен ли работодатель уволить работника, получившего статус беженца в другой стране

15:49, 26 января 2025
Стало известно, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.
Должен ли работодатель уволить работника, получившего статус беженца в другой стране
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.

Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, которые не выходят на работу в результате обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или не имеющие возможности выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

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беженец Гоструда

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