Должен ли работодатель уволить работника, получившего статус беженца в другой стране

Стало известно, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.

Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, которые не выходят на работу в результате обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или не имеющие возможности выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

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