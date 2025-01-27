В Украину пытались ввезти брендовые кроссовки на полмиллиона гривен

В багажном отсеке авто пограничники обнаружили 89 пар кроссовок одной из известных торговых марок.

Фото: dpsu.gov.ua

На Львовщине пограничники в пункте пропуска «Краковец» предотвратили незаконное перемещение товаров через государственную границу Украины. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ходе осмотра транспортного средства марки Мерседес, следовавшего на въезд в Украину, в багажном отсеке обнаружили 89 пар кроссовок одной из известных торговых марок.

«Сумма оценки выявленного может достигать полумиллиона гривен», - заявили пограничники.

По словам водителя, товар является передачей, которую он забрал во Франкфурте и вез в Черновцы. В дальнейшем должен был отправить по почте заказчику.

В ГПСУ добавили, что на 33-летнего уроженца Буковины составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъят на склад таможни.

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