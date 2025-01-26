Дональд Трамп уверен, что США получат контроль над Гренландией

По словам Дональда Трампа, 57 тысяч жителей Гренландии «хотят быть с нами».

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его страна получит контроль над Гренландией. Соответствующее заявление он сделал на борту самолета Air Force One 25 января, пишет BBC.

«Я думаю, что мы это получим», - заявил президент США.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что 57 тысяч жителей Гренландии «хотят быть с нами».

«Я действительно не знаю, какие претензии имеет на это Дания, но это было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира... Это не имеет ничего общего с США, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут», – заявил Трамп.

Также BBC добавляет, что несмотря на уверенность Трампа, премьер-министры Гренландии и Дании ранее заявляли, что остров не продается.

Ранее Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее уже заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове.

Гренландия — крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

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