Дональд Трамп впевнений, що США отримають контроль над Гренландією

За словами Дональда Трампа, 57 тисяч жителів Гренландії «хочуть бути з нами».

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що його країна отримає контроль над Гренландією. Відповідну заяву він зробив на борту літака Air Force One 25 січня, пише ВВС.

«Я думаю, що ми це отримаємо», - заявив президент США.

Також Дональд Трамп наголосив, що 57 тисяч жителів Гренландії «хочуть бути з нами».

«Я дійсно не знаю, які претензії має на це Данія, але це було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу... Це не має нічого спільного зі США, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть», - заявив Трамп.

Також ВВС додає, що незважаючи на впевненість Трампа, прем'єр-міністри Гренландії і Данії раніше заявляли, що острів не продається.

Раніше Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде раніше уже заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Також стало відомо, що Данія висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії та збільшення військової присутності США на острові.

Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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