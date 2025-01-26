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У Дії відновили роботу 13 будівельних сервісів

13:07, 26 січня 2025
Знову доступними зокрема стали повідомлення про будівництво та  декларації про готовність обʼєкта.
У Дії відновили роботу 13 будівельних сервісів
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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у Дії відновили роботу 13 будівельних сервісів.

Серед них:

- Повідомлення про початок підготовчих робіт;

- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

- Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

- Видача будівельного паспорта;

- Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;

- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта;

- Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;

- Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;

- Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

- Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;

- Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

«Будівельні послуги є максимально автоматизованими — більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції.

Автоматизація також забезпечує просте, прозоре та швидке отримання відповідних документів, що є актуальним як для бізнесу, так і для українців, що будують для себе», - додали у міністерстві.

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Дія будівництво

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