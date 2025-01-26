Вновь доступными, в частности, стали сообщения о строительстве и декларации о готовности объекта.

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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что в Дії возобновили работу 13 строительных сервисов.

Среди них:

- сообщение о начале подготовительных работ;

- сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта;

- сообщение о начале строительных работ СС1;

- заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

- выдача строительного паспорта;

- декларация о готовности к эксплуатации объектов СС1;

- декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании строительного паспорта;

- декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенных объектов на земельном участке соответствующего целевого назначения;

- декларация о готовности к эксплуатации по решению суда;

- разрешение на выполнение строительных работ и представление изменений к уже выданному разрешению;

- аннулирование разрешения на выполнение строительных работ;

- сертификат о принятии объекта в эксплуатацию;

- отмена сообщения о начале подготовительных или строительных работ.

«Строительные услуги максимально автоматизированы — большинство данных в заявлениях подтягиваются из реестров, решение по части услуг также выдается автоматически. В первую очередь, это направлено на эффективное противодействие коррупции.

Автоматизация также обеспечивает простое, прозрачное и быстрое получение соответствующих документов, что актуально как для бизнеса, так и для строящих для себя украинцев», - добавили в министерстве.

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