В Киеве маршрутка протаранила два полицейских автомобиля, видео

В воскресенье, 26 января, в Киеве на Брестском проспекте произошло еще одно ДТП. Через несколько часов после того, как внедорожник сбил курьера, маршрутка влетела в два полицейских автомобиля.
Видео ДТП обнародовали местные жители в соцсетях.
Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Один автомобиль патрульной полиции оттащили в сторону, чтобы люди могли проходить.
Движение частично осложнено правой полосой движения, где до сих пор находится маршрутка.
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