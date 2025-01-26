Администрация Трампа ведет переговоры по передаче TikTok компании Oracle и американским инвесторам

Рассматривается вариант, при котором ByteDance, нынешний владелец TikTok, сбережет миноритарную долю в компании в США, но управление ключевыми процессами будет передано компании Oracle.

Фото: reuters

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Позже издание NPR сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа начала работу над планом передачи контроля над соцсетью TikTok американской компании Oracle и группе внешних инвесторов.

Утверждается, что ByteDance, владелец TikTok из Китая, сохранит миноритарную долю в компании, но сбор данных пользователей и обновление программного обеспечения будут под контролем Oracle, которая уже предоставляющей инфраструктуру для соцсети. Компания возьмет на себя ответственность за решение вопросов национальной безопасности США.

По сути это означало бы, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok, но условия сделки могут измениться и все еще обсуждаются.

«Цель состоит в том, чтобы Oracle эффективно отслеживал и обеспечивал надзор за происходящим с TikTok», - сказало лицо, непосредственно участвовавшее в переговорах. «ByteDance не исчезнет полностью, но это минимизирует китайское владение».

NPR добавляет, что среди других потенциальных инвесторов, участвующих в переговорах, есть Microsoft.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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