Практика судов
  1. В мире

Администрация Трампа ведет переговоры по передаче TikTok компании Oracle и американским инвесторам

12:13, 26 января 2025
Рассматривается вариант, при котором ByteDance, нынешний владелец TikTok, сбережет миноритарную долю в компании в США, но управление ключевыми процессами будет передано компании Oracle.
Администрация Трампа ведет переговоры по передаче TikTok компании Oracle и американским инвесторам
Фото: reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Позже издание NPR сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа начала работу над планом передачи контроля над соцсетью TikTok американской компании Oracle и группе внешних инвесторов.   

Утверждается, что ByteDance, владелец TikTok из Китая, сохранит миноритарную долю в компании, но сбор данных пользователей и обновление программного обеспечения будут под контролем Oracle, которая уже предоставляющей инфраструктуру для соцсети. Компания возьмет на себя ответственность за решение вопросов национальной безопасности США.

По сути это означало бы, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok, но условия сделки могут измениться и все еще обсуждаются.

«Цель состоит в том, чтобы Oracle эффективно отслеживал и обеспечивал надзор за происходящим с TikTok», - сказало лицо, непосредственно участвовавшее в переговорах. «ByteDance не исчезнет полностью, но это минимизирует китайское владение».

NPR добавляет, что среди других потенциальных инвесторов, участвующих в переговорах, есть Microsoft.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правила остановки судебного производства в отношении обвиняемого, проходящего военную службу, не могут быть применены к осужденному в суде кассационной инстанции — ВС

Защитник указывал, что осужденный сейчас проходит военную службу и не может явиться в судебное заседание кассационного суда, в связи с чем просил остановить кассационное производство на основании статьи 335 УПК.

Может ли внучка, которая через 8 лет нашла завещание деда в старых документах, претендовать на наследство – позиция Верховного Суда

Неосведомленность наследника о наличии завещания является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства для лиц, не являющихся наследниками по закону первой очереди или другой очереди наследников, приобретавших право на наследование по закону.

Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Кабмин внес изменения о порядке рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечне необходимых документов

«Судебно-юридическая газета» проанализировала внесенные изменения относительно полномочий ТЦК, порядка рассмотрения заявлений об отсрочке и документов, предоставляемых в ее подтверждение.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради