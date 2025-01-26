Адміністрація Трампа веде переговори щодо передачі TikTok компанії Oracle та американським інвесторам

Розглядається варіант, при якому ByteDance, нинішній власник TikTok, збереже міноритарну частку в компанії у США, але управління ключовими процесами буде передано компанії Oracle.

Фото: reuters

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Згодом видання NPR повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа почала працювати над планом передачі контролю над соцмережею TikTok американській компанії Oracle та групі зовнішніх інвесторів.

Стверджується, що ByteDance, власник TikTok із Китаю, збереже міноритарну частку в компанії, але збір даних користувачів і оновлення програмного забезпечення будуть під контролем Oracle, яка вже надає інфраструктуру для соцмережі. Компанія візьме на себе відповідальність за вирішення питань національної безпеки США.

По суті, це означало б, що американські інвестори володітимуть контрольним пакетом акцій TikTok, але умови угоди можуть змінитись і все ще обговорюються.

«Мета полягає в тому, щоб Oracle ефективно відслідковував і забезпечував нагляд за тим, що відбувається з TikTok», - сказала особа, яка безпосередньо брала участь у переговорах. «ByteDance не зникне повністю, але це мінімізує китайське володіння».

NPR додає, що серед інших потенційних інвесторів, які беруть участь у переговорах, є Microsoft.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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