Ілон Маск хоче використати блокчейн для підвищення ефективності уряду США

Ілон Маск розглядає використання блокчейн-технологій у роботі американського уряду.

Фото: oxu.az

Глава нового Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск почав розглядати варіант використання блокчейн-технологій (спосіб захищеного зберігання та передачі даних як ланцюжка блоків, які пов'язані між собою спеціальними ключами – у кожному з них містяться відомості про попереднє) для підвищення ефективності роботи уряду країни, пише Bloomberg.

За даними джерел агентства, застосування цієї технології для відстеження федеральних витрат, захисту даних, здійснення платежів і навіть управління будинками мільярдер обговорював зі своїм оточенням. Також відбулася низка зустрічей із представниками публічних блокчейнів.

Також там додають, що «переговори мають певну інтуїтивну логіку» з огляду на те, що назва департаменту Маска - це «посилання до криптовалюти Dogecoin», яка працює на власному блокчейні.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп підписав указ про створення Департаменту ефективності держуправління DOGE.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.