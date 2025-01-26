У ЄС вважають, що припинення вогню в Україні могла б контролювати місія низки країн з мандатом ООН

Голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер пропонує багатонаціональну місію ООН в Україні

Голова військового комітету Європейського Союзу генерал Роберт Брігер припустив, що за припиненням вогню в Україні могла б спостерігати місія під мандатом ООН у складі не лише європейців, а й солдатів з інших країн. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Welt.

«Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не лише європейців, а й солдатів із глобального півдня чи, наприклад, Кавказу», — сказав генерал і наголосив, що солдати ЄС зможуть зробити значний внесок.

За словами Брігера, ЄС також може, залежно від політичного рішення, надати значні сили для моніторингу припинення вогню. Однак спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту вимагатиме військової присутності «у високому п’ятизначному діапазоні».

«Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя», — додав він.

Також генерал Брігер оцінив план президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні, «заморозивши» лінію фронту.

«Таке рішення є малоймовірним. Простіше кажучи, це дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би й, в гіршому випадку, тривав би десятиліттями, наприклад, як між Північною та Південною Кореєю», — додав Брігер.

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