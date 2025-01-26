У МОЗ пояснили, як експертні команди ухвалюють рішення з оцінювання повсякденного функціонування особи

Процес оцінювання включає три етапи, а експертна команда може ухвалити три види рішень.

Фото: pravda.com.ua

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Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як ухвалює рішення експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) – це документ, який ухвалюється після аналізу стану здоров’я людини, ступеня порушень функціонування та її потреб. Він є підсумком комплексного оцінювання і включає висновки та рекомендації, спрямовані на забезпечення необхідної підтримки.

Процес ухвалення рішення експертною командою складається з кількох етапів, що забезпечують ретельність і об’єктивність оцінювання.

Включення справи до черги

Після отримання справи адміністратор закладу охорони здоров’я:

Перевіряє документи на повноту та відповідність.

У разі відповідності справа включається до черги на розгляд експертною командою.

У разі відповідності справа включається до черги на розгляд експертною командою. Повертає справу на доопрацювання , якщо виявлено недоліки (неповнота відомостей, відсутність супровідних документів, низька якість копій).

, якщо виявлено недоліки (неповнота відомостей, відсутність супровідних документів, низька якість копій). Повідомляє людину про форму, дату та час розгляду справи.

Оцінювання експертною командою

Оцінювання експертною командою — це ключовий етап, що забезпечує комплексний аналіз стану здоров’я людини, її функціональних можливостей і потреб.

1. Аналіз документів: експертна команда отримує доступ до справи у день проведення оцінювання.

2. Обстеження пацієнта (за потреби): експертна команда може проводити огляд пацієнта, а за потреби – направляти його на додаткове медичне обстеження.

3. Фокус на функціональних можливостях: під час оцінювання експертна команда приділяє особливу увагу:

Ступеню порушень функціонування органів і систем організму.

Впливу цих порушень на здатність до повсякденної діяльності.

Наявності потреб у реабілітації, соціальній підтримці чи інших послугах.

4. Індивідуальний підхід до оцінювання

Кожна справа розглядається окремо.

Склад експертної команди формується відповідно до діагнозу людини.

За необхідності залучаються лікарі вузької спеціалізації.

Цей процес забезпечує повний огляд стану здоров’я та функціональних потреб людини, що дозволяє ухвалити об’єктивне рішення та розробити рекомендації для подальшої підтримки.

Ухвалення рішення

Процес ухвалення рішення експертною командою передбачає чітку та структуровану процедуру, спрямовану на забезпечення об’єктивності, прозорості й точності.

Розгляд справи

У день розгляду справи експертна команда отримує доступ до всієї необхідної інформації про людину, направлену на оцінювання. Лікарі уважно вивчають надані документи та матеріали, що містять медичні висновки, результати обстежень і додаткові дані.

Колегіальність ухвалення рішення

Рішення експертної команди ухвалюється спільно всіма її членами. У процесі обговорення кожен лікар має рівне право голосу, що забезпечує колегіальність і врахування думки кожного спеціаліста. Якщо голоси розподіляються порівну, остаточне рішення приймає головуючий лікар, чия спеціальність відповідає профілю справи.

Формування та підписання протоколу

Усі результати оцінювання, включно з висновками й ухваленими рішеннями, заносяться до протоколу розгляду експертною командою. Документ підписується кожним членом команди за допомогою електронного підпису, що надає протоколу офіційний статус і юридичну силу.

Призначення додаткових обстежень

Експертна команда може призначити додаткові медичні обстеження для уточнення стану здоров’я людини. З цією метою головуючий лікар формує електронне направлення в електронній системі охорони здоров’я.

На додаткові обстеження людина може бути направлена одноразово. Винятком є випадки, коли за результатами такого обстеження виявлено нові стани, діагнози або порушення структури і функцій організму, які не були зазначені в медичній документації, що додавалась до направлення.

Види ухвалених рішень

Експертна команда ухвалює рішення відповідно до потреб людини. До основних належать:

Встановлення чи не встановлення інвалідності , визначення її причини, часу настання та тривалості.

, визначення її причини, часу настання та тривалості. Подовження тимчасової непрацездатності .

. Встановлення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках).

(у відсотках). Визначення потреби в забезпеченні спеціальними засобами пересування (автомобіль, електроскутер) та протипоказання до їх використання.

(автомобіль, електроскутер) та протипоказання до їх використання. Визначення обсягів та видів допоміжних засобів реабілітації: технічних засобів реабілітації та медичних виробів.

технічних засобів реабілітації та медичних виробів. Встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням з метою надання виплат і пільг членам сім’ї померлого (за необхідності).

з метою надання виплат і пільг членам сім’ї померлого (за необхідності). Рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (ІПР) :

: Медична складова : реабілітація у сфері охорони здоров’я, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами, санаторно-курортним лікуванням.

: реабілітація у сфері охорони здоров’я, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами, санаторно-курортним лікуванням. Соціальна складова : соціальна та побутова реабілітація, звернення до уповноважених органів для отримання соціальних послуг, державної допомоги чи пенсії.

: соціальна та побутова реабілітація, звернення до уповноважених органів для отримання соціальних послуг, державної допомоги чи пенсії. Трудова складова : облаштування робочого місця, професійна реабілітація, перенавчання або профорієнтація.

: облаштування робочого місця, професійна реабілітація, перенавчання або профорієнтація. Освітня складова: психолого-педагогічна реабілітація, звернення до інклюзивно-ресурсних центрів для комплексної оцінки розвитку.

Строки ухвалення рішення

Експертна команда зобов’язана ухвалити рішення протягом 30 календарних днів із моменту включення справи до черги. У разі, якщо людину направлено на додаткове обстеження, відлік 30-денного строку розгляду починається з дня завершення цього обстеження.

Отримання рішення

Рішення вноситься до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, і пацієнт може отримати його у зручний спосіб:

Одразу під час оцінювання

На електронну пошту, вказану під час подання документів, чи листом

Після ухвалення рішення експертної команди починається реалізація його рекомендацій та передбачених заходів підтримки.

Оскарження рішення

У разі незгоди з рішенням експертної команди пацієнт має право його оскаржити. Для цього передбачено чіткий механізм. Скарга може бути подана до Центру оцінювання функціонального стану особи.

Термін подання скарги — 40 календарних днів із надсилання витягу з рішення скаржнику (його уповноваженому представнику).

Можливі ситуації та алгоритми їх вирішення

Пацієнт не з’явився на оцінювання

Якщо пацієнт не з’явився на очний чи дистанційний розгляд справи, необхідно уточнити причину неявки (зв’язавшись із пацієнтом або його представником). У разі поважних причин оцінювання може бути перенесено.

Форс-мажорні обставини

Форс-мажорні обставини — це ситуації, що унеможливлюють проведення розгляду справ через надзвичайну і непереборну за наявних умов силу (до прикладу, обстріл тощо). У таких випадках:

Графік засідань експертних команд оновлюється, а черга для розгляду справ коригується відповідно до обставин.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів виникає, коли публічні обов’язки лікаря суперечать його приватним інтересам.

Що НЕ є конфліктом інтересів:

Якщо лікар консультував пацієнта в минулому та не був його лікуючим лікарем.

Якщо лікар мав статус лікуючого лікаря, але не приймав участі у встановленні діагнозу, з яким пацієнт прийшов на оцінювання.

У разі виявлення конфлікту інтересів лікар зобов’язаний повідомити адміністратора, і його участь у розгляді справи припиняється.

Висловлення незгоди під час підписання протоколу

Члени експертної команди можуть залишити коментар у протоколі, якщо вони не погоджуються з прийнятим рішенням.

Також у МОЗ пояснили, як експертні команди працюють з направленнями.

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