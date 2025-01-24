Практика судів
  1. В Україні

У МОЗ пояснили, як експертні команди працюють з направленнями

00:06, 24 січня 2025
У разі, якщо людині потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, експертні команди має право оформити направлення.
У МОЗ пояснили, як експертні команди працюють з направленнями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України пояснили, як експертні команди працюють з направленнями.

Оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди, є важливою частиною медичних послуг. У разі, якщо людині потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, команда має право оформити направлення.

Що таке направлення?

Це документ, що забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем, що вас лікує. Направлення потрібне для:

- консультацій спеціалістів,

- спеціалізованих обстежень,

- медичної реабілітації,

- стаціонарного лікування,

- паліативної допомоги.

Як працює направлення?

  1. Експертна команда визначає потребу у додаткових послугах.
  2. Створює направлення в електронній системі охорони здоровʼя.
  3. Інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперову копію.
  4. Пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, що входять у Програму медичних гарантій.

Направлення можуть виписувати всі лікарі, незалежно від форми власності закладу.

За направлення не передбачено додаткових виплат — це частина роботи лікаря.

Навіщо це потрібно?

Направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Завдяки сучасній системі направлень кожен може отримати якісну допомогу швидко й без зайвих бар’єрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Міноборони назвали поширену нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком інформацію стосовно можливості мобілізації студентів і викладачів під час канікул «ворожою дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію держави»

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня.

Міністр освіти Оксен Лісовий пообіцяв, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде, незважаючи на внесені урядом зміни

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук вважає, що змінами до постанови Кабмін запровадив ризик мобілізації студентів і викладачів під час канікул, але міністр Оксен Лісовий пообіцяв, що цього не станеться.

Очільниця Європолу вимагає дати правоохоронцям можливість читати зашифровані повідомлення у WhatsApp, Signal та інших месенджерах

На думку керівниці Європолу Кетрін де Болле, шифрування у месенджерах «підриває демократію».

Кабмін доручив з 24 січня забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+

Міноборони разом з МВС наказано з 24 січня забезпечити координацію заходів із щоденного подання військовими частинами, підрозділами ЗСУ, правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генштабу звітів про виконання бойових завдань з використанням засобів порталу Армія+ .

Оголошено новий конкурс на десять вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС

Документи можна подати з 1 по 30 квітня, але судді ВАКС, які вже брали участь у конкурсі, стати суддями Апеляційної палати не зможуть.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді