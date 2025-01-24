У МОЗ пояснили, як експертні команди працюють з направленнями

У разі, якщо людині потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, експертні команди має право оформити направлення.

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Міністерство охорони здоров'я України пояснили, як експертні команди працюють з направленнями.

Оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди, є важливою частиною медичних послуг. У разі, якщо людині потрібні додаткові обстеження чи вузькопрофільна допомога, команда має право оформити направлення.

Що таке направлення?

Це документ, що забезпечує доступ до послуг, які не можуть бути надані лікарем, що вас лікує. Направлення потрібне для:

- консультацій спеціалістів,

- спеціалізованих обстежень,

- медичної реабілітації,

- стаціонарного лікування,

- паліативної допомоги.

Як працює направлення?

Експертна команда визначає потребу у додаткових послугах. Створює направлення в електронній системі охорони здоровʼя. Інформує пацієнта про мету та надає номер електронного направлення або паперову копію. Пацієнт обирає зручний заклад, де може отримати послуги, що входять у Програму медичних гарантій.

Направлення можуть виписувати всі лікарі, незалежно від форми власності закладу.

За направлення не передбачено додаткових виплат — це частина роботи лікаря.

Навіщо це потрібно?

Направлення допомагає організувати доступ до необхідних послуг, забезпечує прозорість і ефективність лікування. Завдяки сучасній системі направлень кожен може отримати якісну допомогу швидко й без зайвих бар’єрів.

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