На Рівненщині чоловіки за 700 доларів переправляли військовозобов’язаних у Білорусь

Один з підозрюваних шукав клієнтів та проводи інструктаж, а інший відповідав за перевезення клієнтів до кордону.

На Рівненщині двох чоловіків викрили на переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Фігуранти брали за свої послуги по 700 доларів. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

За даними, один з підозрюваних шукав клієнтів серед військовозобов’язаних чоловіків через соціальні мережі, проводив інструктаж про порядок дій перед та після незаконного переправлення до Європи, а інший відповідав за перевезення клієнтів до державного кордону в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

За свої послуги зловмисники брали 700 доларів з особи.

За процесуального керівництва прокурорів Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури двом жителям Сарненщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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