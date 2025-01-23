На Рівненщині чоловіки за 700 доларів переправляли військовозобов’язаних у Білорусь

На Рівненщині двох чоловіків викрили на переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Фігуранти брали за свої послуги по 700 доларів. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
За даними, один з підозрюваних шукав клієнтів серед військовозобов’язаних чоловіків через соціальні мережі, проводив інструктаж про порядок дій перед та після незаконного переправлення до Європи, а інший відповідав за перевезення клієнтів до державного кордону в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.
За свої послуги зловмисники брали 700 доларів з особи.
За процесуального керівництва прокурорів Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури двом жителям Сарненщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
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