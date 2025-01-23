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В Ровенской области мужчины за 700 долларов переправляли военнообязанных в Беларусь

23:54, 23 января 2025
Один из подозреваемых искал клиентов и проводы инструктаж, а другой отвечал за перевозку клиентов в границу.
В Ровенской области мужчины за 700 долларов переправляли военнообязанных в Беларусь
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В Ровенской области двух мужчин разоблачили на переправке мужчин призывного возраста за границу. Фигуранты брали за свои услуги по 700 долларов. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

По данным, один из подозреваемых искал клиентов среди военнообязанных мужчин через социальные сети, проводил инструктаж о порядке действий перед и после незаконной переправки в Европу, а другой отвечал за перевозку клиентов в государственную границу в объезд контрольно-пропускных пунктов.

За свои услуги злоумышленники брали 700 долларов с человека.

При процессуальном руководстве прокуроров Рокитневского отдела Сарненской окружной прокуратуры двум жителям Сарненщины поставлено в известность о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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прокуратура Беларусь Ровно военнообязанный пересечение границы

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