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В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

17:39, 23 января 2025
Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.
В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»
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Информация о возможной утрате отсрочки студентами и преподавателями во время каникул является враждебной дезинформацией, направленной на раскол общества и дестабилизацию государства. Так назвали в Минобороны информацию, которую распространил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования Роман Грищук на своей странице в Facebook о рисках мобилизации студентов и преподавателей во время каникул из-за внесенных постановлением Кабмина №1558 от 31 декабря 2024 года изменений в постановление №560.

Следует отметить, что само правительство долгое время не публиковало в публичном пространстве эти изменения, хотя они достаточно объемны и касаются разных аспектов.

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря. А они касаются не только студентов и преподавателей.

Минобороны разъяснило следующее.

Предоставление отсрочки соискателям профессионального, профессионального высшего и предвысшего образования, интернов и докторантов, а также преподавателям регламентируется Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабмина от 16 мая г. №560.

Постановлением Кабмина от 31 декабря 2024 г. №1558 внесены важные изменения в Порядок. Теперь четко определены правила предоставления отсрочки для соискателей образования и педагогических работников.

В частности, студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на 6 месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники разных образовательных учреждений будут отсрочены до завершения учебного года (если на постоянной работе – продолжительностью 12 месяцев в год).

Принципиальное новшество заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в ТЦК.

Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО).

Теперь студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продолжение отсрочки происходит онлайн. Это значит, что соискателю образования не нужно каждые шесть месяцев (ранее каждые три месяца) обращаться в ТЦК и СП.

Для студентов, не имеющих возможности или желания пользоваться Резерв+, предусмотрена отдельная процедура. Они должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП для продления отсрочки.

Для преподавателей условия получения отсрочки не изменились. Они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0,75, что подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и отпуск), если иное не установлено Положением об организации учебного процесса. соответствующего заведения.

Минобороны работает над интеграцией реестров с МОН для автоматического обмена информацией и предоставления отсрочек научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. Это значительно упростит процедуру и уменьшит бумажную бюрократию.

Принципиально важно: каникулы и окончания учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

«Минобороны и МОН в очередной раз подчеркивают: доверяйте только официальным источникам. Информация о возможной потере отсрочки студентами и преподавателями во время каникул является враждебной дезинформацией, направленной на раскол общества и дестабилизацию государства», - подчеркнули в Минобороны.

Таким образом, ведомства не считают публикации от имени члена Комитета ВР по образованию официальной информацией.

Автор: Наталя Мамченко

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призыв Минобороны мобилизация студенты

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В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

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