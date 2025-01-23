У Міноборони назвали поширену нардепом від «Слуги народу» Романом Грищуком інформацію стосовно можливості мобілізації студентів і викладачів під час канікул «ворожою дезінформацією, спрямованою на дестабілізацію держави»

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня.

Інформація про можливу втрату відстрочки студентами та викладачами під час канікул є ворожою дезінформацією, спрямованою на розкол суспільства та дестабілізацію держави. Так назвали у Міноборони інформацію, яку поширив народний депутат України від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань освіти Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook щодо ризиків мобілізації студентів та викладачів під час канікул через внесені постановою Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року зміни до постанови №560.

Слід зазначити, що сам уряд довгий час не публікував у публічному просторі ці зміни, хоча вони досить об’ємні і стосуються різних аспектів.

Примітно також, що до публікації цієї інформації з боку Романа Грищука ні Міноборони, ні МОН не спромоглися хоча б якось роз'яснити досить об'ємні зміни, внесені постановою 1558 року від 31 грудня. А вони стосуються не лише студентів та викладачів.

Міноборони роз’яснило наступне.

Надання відстрочки здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтернів і докторантів, а також викладачам регламентується Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Постановою Кабміну від 31 грудня 2024 року №1558 внесено важливі зміни до Порядку. Тепер чітко визначено правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Зокрема, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на 6 місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців в рік).

Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у ТЦК. Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку Резерв+. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн. Це значить, що здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців (раніше кожні три місяці) звертатися до ТЦК та СП.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися Резерв+, передбачено окрему процедуру. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Це значно спростить процедуру та зменшить паперову бюрократію.

Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.

«Міноборони і МОН вкотре наголошують: довіряйте лише офіційним джерелам. Інформація про можливу втрату відстрочки студентами та викладачами під час канікул є ворожою дезінформацією, спрямованою на розкол суспільства та дестабілізацію держави» - підкреслили у Міноборони.

Таким чином, відомства не вважають публікації від імені члена Комітету ВР з питань освіти офіційною інформацією.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.