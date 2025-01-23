У податковій нагадали, як повернути помилково або надміру сплачені кошти

Українцям роз’яснили питання повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

Джерело фото: Мінфін

Головне управління ДПС у м. Києві нагадало, що платник податків має право повернути помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань відповідно до ст. 43 Податкового кодексу України.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Відсутність податкового боргу (п. 43.1 ст. 43 ПКУ).

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків. При цьому для його погашення платник має право використати зазначену суму переплати, подавши відповідну заяву на перекид.

Подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) (п. 43.3 ст. 43 ПКУ).

Заява подається у довільній формі до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення, в якій необхідно зазначити напрям перерахування коштів:

- на поточний рахунок платника податків в установі банку;

- на єдиний рахунок (у разі його використання);

- на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

- повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).

Повернення податку на додану вартість

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) у порядку, визначеному п. 200 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ. У разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (абзац, перший п. 43.4 прим.1 ст. 43 ПКУ).

Нагадуємо, що 26 квітня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60 «Про затвердження порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів місцевих фінансових органів в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» (далі – Порядок № 60), яким запроваджується єдина автоматизована система щодо повернення платежів.

Відповідно до п. 42.4 ст. 42 ПКУ, платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Отже, заява може бути подана платником до територіального органу ДПС в електронній формі (коди електронних форм J1302002 (для юридичних осіб) та F1302002 (для фізичних осіб)) за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем «Єдине вікно подання електронної звітності» та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу або в довільній формі вибравши у меню «Листування з ДПС».

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету (абзац, п’ятий п. 2 розд. ІІ Порядку).

При цьому, дія Порядку № 60 не поширюється на:

- відшкодування ПДВ;

- повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та грошової застави;

- повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення;

- повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

- повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;

- виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.

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