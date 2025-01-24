Практика судов
  1. В Украине

В Минздраве объяснили, как экспертные команды работают с направлениями

00:06, 24 января 2025
В случае, если человеку необходимы дополнительные обследования или узкопрофильная помощь, экспертные команды имеют право оформить направление.
В Минздраве объяснили, как экспертные команды работают с направлениями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины объяснило, как экспертные команды работают с направлениями.

Оценка повседневного функционирования лица, проводимого экспертными командами, является важной частью медицинских услуг. Если человеку нужны дополнительные обследования или узкопрофильная помощь, команда имеет право оформить направление.

Что такое направление?

Это документ, обеспечивающий доступ к услугам, которые не могут быть предоставлены лечащим врачом. Направление необходимо для:

- консультаций специалистов,

- специализированных обследований,

- медицинской реабилитации,

- стационарное лечения,

- паллиативной помощи.

Как работает направление?

  1. Экспертная команда определяет потребность в дополнительных услугах.
  2. Создает направление в электронной системе здравоохранения.
  3. Информирует пациента о цели и предоставляет номер электронного направления или бумажную копию.
  4. Пациент выбирает удобное учреждение, где может получить услуги, входящие в Программу медицинских гарантий.

Направления могут выписывать все врачи независимо от формы собственности заведения.

За направление не предусмотрены дополнительные выплаты — это часть работы врача.

Зачем это нужно?

Направление помогает организовать доступ к необходимым услугам, обеспечивает прозрачность и эффективность лечения. Благодаря современной системе направлений каждый может получить качественную помощь быстро и без лишних барьеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минобороны назвали распространенную нардепом от «Слуги народа» Романом Грищуком информацию о возможности мобилизации студентов и преподавателей во время каникул «враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию государства»

Примечательно также, что до публикации этой информации со стороны Романа Грищука ни Минобороны, ни МОН не удосужились хотя бы как-то разъяснить достаточно объемные изменения, внесенные постановлением 1558 от 31 декабря.

Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді