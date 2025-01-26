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Кабмін повернув Держспецзв’язку контроль у сфері захисту інформації державних органів та кіберзахисту

11:37, 26 січня 2025
Держспецзв’язку відновили повноваження з контролю криптографічного та технічного захисту інформаційних ресурсів.
Кабмін повернув Держспецзв’язку контроль у сфері захисту інформації державних органів та кіберзахисту
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відновлює повноваження Адміністрації Держспецзв’язку для здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері кіберзахисту, а також криптографічного та технічного захисту інформації державних органів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Відповідні повноваження були призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив офіційний сайт Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Протягом 2024 року суттєво збільшилася кількість кібератак на урядові та оборонні організації. За даними Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку кількість кіберінцидентів в енергетичному секторі та секторі безпеки і оборони зросла більш, ніж удвічі.

«Ухвалене Урядом рішення дасть можливість значно оперативніше реагувати на загрози, які виникають через посилення кібератак з боку агресора.

Реалізація нових повноважень сприятиме посиленню обороноздатності країни, захисту персональних даних, даних про об’єкти критичної інфраструктури та військові ресурси, а також зниженню ризику витоку інформації, яка може бути використана агресором для високоточних ударів чи інших деструктивних дій», - заявили у Держспецзв’язку.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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Кабінет Міністрів України

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