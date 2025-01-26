Кабмин вернул Госспецсвязи контроль в сфере защиты информации государственных органов и киберзащиты

Госспецсвязи возобновили полномочия по контролю криптографической и технической защиты информационных ресурсов.

Кабинет Министров Украины принял постановление, восстанавливающее полномочия Администрации Госспецсвязи для осуществления мер надзора (контроля) в сфере киберзащиты, а также криптографической и технической защиты информации государственных органов и объектов критической информационной инфраструктуры. Соответствующие возможности были приостановлены в начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил официальный сайт Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В течение 2024 года существенно увеличилось количество кибератак на правительственные и оборонные организации. По данным Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи, количество киберинцидентов в энергетическом секторе и секторе безопасности и обороны возросло более чем вдвое.

«Принятое правительством решение позволит значительно оперативнее реагировать на угрозы, возникающие из-за усиления кибератак со стороны агрессора.

Реализация новых полномочий будет способствовать усилению обороноспособности страны, защиты персональных данных, данных об объектах критической инфраструктуры и военных ресурсов, а также снижению риска утечки информации, которая может быть использована агрессором для высокоточных ударов или других деструктивных действий», - заявили в Госспецсвязи.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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