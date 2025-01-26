В Киеве произошло смертельное ДТП — внедорожник сбил курьера, видео

Авария произошла на Берестейском проспекте.

Фото: finance.ua

В воскресенье, 26 января, в Киеве на Брестском проспекте произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что внедорожник сбил молодого курьера.

На месте работают медики и полиция.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Украине в результате ДТП погибли 3 202 и были травмированы 32 023 человека. Всего за год было зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими.

Основными причинами были:

превышение безопасной и установленной скорости движения (39,4% всех ДТП с тяжелыми последствиями);

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков.

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