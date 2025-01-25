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За 2024 год в Украине произошло более 4,5 тысяч ДТП с погибшими или травмированными детьми

11:20, 25 января 2025
Всего за год было зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими.
За 2024 год в Украине произошло более 4,5 тысяч ДТП с погибшими или травмированными детьми
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Патрульная полиция опубликовала статистику ДТП, которая свидетельствует, что в 2024 году в Украине в результате ДТП погибли 3 202 и были травмированы 32 023 человека. Всего за год было зарегистрировано 25 781 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, основными причинами были:

  • превышение безопасной и установленной скорости движения (39,4% всех ДТП с тяжелыми последствиями);
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушение правил проезда перекрестков.

Виды ДТП с потерпевшими:

  • столкновение (41,7%);
  • наезд на пешехода (26,7%);
  • наезд на препятствие (12,2%).

1 000 ДТП – из-за пребывания водителей в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического). В таких ДТП 110 человек погибли и 1 302 — травмированы, указал Белошицкий.

Также зафиксировано 4 563 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 180 детей погибли и 5 225 детей травмированы.

За год произошло 6877 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 983 человека и 6357 — травмированы.

В то же время в полиции отметили, что возобновили работу 300 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД и планируется запустить еще. С помощью системы автофиксации, в 2024 году вынесено 4 361 914 постановлений, а в не автоматическом режиме полицейские вынесли 644 102 постановления.

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