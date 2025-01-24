На Волыни суд оштрафовал предпринимателя за фиктивное обучение в университете для отсрочки от призыва

Мужчина решил поступить в вуз на дневную форму обучения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

На Волыни суд оштрафовал предпринимателя за фиктивную учебу в университете. Приговор по делу №159/8038/24 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

Как указывается в материалах дела, в марте 2023 мужчина решил поступить в Университет Григория Сковороды в Переяславе на дневную форму обучения, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Мужчина потерял бизнес в Киеве и планировал его возобновить в Ковеле.

Обвиняемый связался со знакомой, отец которой имел связи с руководством университета, и предложил 1500 долларов взятки за успешную сборку вступительных экзаменов.

После переговоров и передачи денег мужчина стал студентом. Тогда он написал заявление о прохождении учебы в дистанционном формате. В конце первого семестра обвиняемый заплатил еще 400 долларов, чтобы успешно закрыть сессию.

По данным следствия, обвиняемый также помог трем знакомым поступить в университет по той же схеме. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Суд признал предпринимателя виновным в злоупотреблении влиянием (ч.1 ст.369-2 УК Украины) и назначил ему 51 тыс. грн штрафа. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.