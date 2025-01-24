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Уголовной ответственности за действия судьи Ивченко на сегодня не существует – судья Конституционного Суда Украины в отставке Иван Домбровский

14:51, 24 января 2025
Как отметил судья КСУ в отставке, экс-председатель КСУ Иван Домбровский, в то время за постановление судьей незаконного решения предусматривалась уголовная ответственность по статье 375 УК, которая в 2020 году КСУ была признана неконституционной, то есть такого состава преступления на сегодняшний день не существует.
Уголовной ответственности за действия судьи Ивченко на сегодня не существует – судья Конституционного Суда Украины в отставке Иван Домбровский
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Досудебное следствие ошибочно квалифицирует действия судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко. Об этом заявил, комментируя материал относительно результатов рассмотрения вопроса относительно судьи Ивченко в ВСП, судья Конституционного Суда Украины в 2006-2010 годах, председатель КСУ в 2006-2007 годах, судья Верховного Суда Украины в 1997-2003 годах Иван Домбровский, который ныне возглавляет Ассоциацию судей Конституционного Суда Украины.

Так, Иван Домбровский отметил, что «уверен в ошибочности действий досудебного следствия во время квалификации действий судьи, совершенных в 2012 году при принятии решения как государственной измены».

«В то время за постановление неправосудного решения предусматривалась уголовная ответственность по ст. 375 УК Украины, которая в 2020 году Конституционным Судом Украины была признана неконституционной, то есть такого состава преступления не существует.

Итак, уголовной ответственности за такие действия на сегодняшний день не существует… С соответствующими процессуальными последствиями.

За одни и те же действия не может быть двойной (выборочной) уголовно-правовой ответственности», - подчеркнул он.

Иван Домбровский анализировал ситуацию безотносительно к результатам пересмотра решения судьи Ивченко в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решения судьи Ивченко были оставлены без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а постановлением Высшего хозяйственного суда Украины отказано в допуске к производству Верховного Суда Украины.

Напомним, Высший совет правосудия 23 января отказал прокуратуре в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Анатолия Ивченко.

22 января Совет судей Украины решил признать действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожающих судейской независимости. Также ССУ обратился к Генеральному прокурору с призывом инициировать проверку фактов возможных нарушений норм УПК в ходе досудебного расследования и обеспечить информирование ССУ о результатах проведенной проверки в двухмесячный срок.

Подробнее об обстоятельствах этого дела можно узнать по ссылкам:

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Уголовной ответственности за действия судьи Ивченко на сегодня не существует – судья Конституционного Суда Украины в отставке Иван Домбровский

Как отметил судья КСУ в отставке, экс-председатель КСУ Иван Домбровский, в то время за постановление судьей незаконного решения предусматривалась уголовная ответственность по статье 375 УК, которая в 2020 году КСУ была признана неконституционной, то есть такого состава преступления на сегодняшний день не существует.

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