Уголовной ответственности за действия судьи Ивченко на сегодня не существует – судья Конституционного Суда Украины в отставке Иван Домбровский

Как отметил судья КСУ в отставке, экс-председатель КСУ Иван Домбровский, в то время за постановление судьей незаконного решения предусматривалась уголовная ответственность по статье 375 УК, которая в 2020 году КСУ была признана неконституционной, то есть такого состава преступления на сегодняшний день не существует.

Досудебное следствие ошибочно квалифицирует действия судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко. Об этом заявил, комментируя материал относительно результатов рассмотрения вопроса относительно судьи Ивченко в ВСП, судья Конституционного Суда Украины в 2006-2010 годах, председатель КСУ в 2006-2007 годах, судья Верховного Суда Украины в 1997-2003 годах Иван Домбровский, который ныне возглавляет Ассоциацию судей Конституционного Суда Украины.

Так, Иван Домбровский отметил, что «уверен в ошибочности действий досудебного следствия во время квалификации действий судьи, совершенных в 2012 году при принятии решения как государственной измены».

«В то время за постановление неправосудного решения предусматривалась уголовная ответственность по ст. 375 УК Украины, которая в 2020 году Конституционным Судом Украины была признана неконституционной, то есть такого состава преступления не существует.

Итак, уголовной ответственности за такие действия на сегодняшний день не существует… С соответствующими процессуальными последствиями.

За одни и те же действия не может быть двойной (выборочной) уголовно-правовой ответственности», - подчеркнул он.

Иван Домбровский анализировал ситуацию безотносительно к результатам пересмотра решения судьи Ивченко в судах апелляционной и кассационной инстанций.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решения судьи Ивченко были оставлены без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а постановлением Высшего хозяйственного суда Украины отказано в допуске к производству Верховного Суда Украины.

Напомним, Высший совет правосудия 23 января отказал прокуратуре в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Анатолия Ивченко.

22 января Совет судей Украины решил признать действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожающих судейской независимости. Также ССУ обратился к Генеральному прокурору с призывом инициировать проверку фактов возможных нарушений норм УПК в ходе досудебного расследования и обеспечить информирование ССУ о результатах проведенной проверки в двухмесячный срок.

Подробнее об обстоятельствах этого дела можно узнать по ссылкам:

Конец судейской независимости – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Как судья первой инстанции, принявший законное решение, может подозреваться в государственной измене? — комментарий судьи Анатолия Ивченко

Собрание Хозяйственного суда Киева направило свое решение о допущенных нарушениях при вручении подозрения судье Анатолию Ивченко ВСП, ССУ и Пленуму ВС

Может ли свидетель в уголовном производстве отменить постановление о закрытии производства и назначить группу прокуроров? Продолжение Саги – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.