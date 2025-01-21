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Сборы Хозяйственного суда Киева направили свое решение о допущенных нарушениях при вручении подозрения судье Анатолию Ивченко ВСП, ССУ и Пленуму ВС

12:31, 21 января 2025
В частности, решение собрания касается проведения обысков в рабочем кабинете судьи Ивченко и по его адресу проживания без соответствующего определения следственного судьи.
Сборы Хозяйственного суда Киева направили свое решение о допущенных нарушениях при вручении подозрения судье Анатолию Ивченко ВСП, ССУ и Пленуму ВС
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20 января собрание судей Хозяйственного суда города Киева приняло решение о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. Об этом сообщает Хозяйственный суд Киева.

Решение собрания судей направлено в Высший совет правосудия, Совет судей Украины и Пленум Верховного Суда.

Як повідомляється, рішення мотивоване діями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №62023000000000707 від 22.08.2023, які полягають у:

А) врученні судді Господарського суду міста Києва Івченку А.М. повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, що за доводами слідства полягає у прийнятті ним рішення від 19.09.2012 у справі №5011-61/11340-2012;

Б) проведенні «невідкладних слідчих дій» – обшуки в приміщенні Господарського суду міста Києва (робочому кабінеті судді Івченка А.М.) та за його адресою проживання без відповідної ухвали слідчого судді.

Збори суддів послалися на рішення Конституційного Суду України №7-р/2020 від 11.06.2020 і № 16-рп/2009 від 30.06.2009, яким визначено, що остаточне судове рішення не може бути переглянуто, крім встановлених процесуальними законами випадків його перегляду відповідним судом, що виключає можливість оцінювати таке рішення слідчим, прокурором при вчиненні ними дій, які мають наслідком притягнення судді до кримінальної відповідальності.

Рішення суду у справі №5011-61/11340-2012 залишено без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, а відтак набуло статусу остаточного та не може бути оцінено органом досудового розслідування як незаконне.

Незважаючи на це, судді суду першої інстанції вручено подання про надання згоди на утримання судді під вартою.

У Господарському суді Києва повідомили, що обшук кабінету судді Івченка А.М. у кримінальному провадженні за винесення вказаного рішення раніше відбувався 15.06.2015 року на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2015 р. №757/18526/15-к. Слідчий суддя санкціонувала таку процесуальну дію виключно в частині комп’ютерної техніки та відмовила у наданні дозволу на вилучення мобільних телефонів та коштів.

Комп’ютер вилучено у 2015 році та повернуто через декілька років.

«Невідкладний пошук «доказів ухвалення рішення 2012 року» у приміщенні суду та у помешканні судді без ухвали слідчого судді через 12 років після постановлення судового рішення та через 9,5 років після попереднього обшуку містить ознаки свавільного», - повідомили у суді. 

Із позицією судді Івченка А.М. можна ознайомитися у публікаціях:

1) Кінець суддівської незалежності

2) Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді?

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суд судья Хозяйственный суд Киева

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