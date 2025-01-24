Украина вернула тела 757 погибших защитников

Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих из Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Украина репатриировала тела 757 воинов, которые погибли, защищая страну в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По результатам проведенных мероприятий удалось вернуть:

- 451 тело с Донецкого направления;

- 71 тело с Бахмутского направления;

- 51 тело с Угледарского направления;

- 13 тел с Луганского направления;

- 137 тел с Запорожского направления;

- 34 тела из моргов на территории РФ.

Процесс возвращения погибших стал возможным благодаря сотрудничеству Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Генерального штаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины. Значительный вклад в процесс сделал Международный Комитет Красного Креста.

Тела передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам для идентификации. Это необходимо для установления личностей погибших героев.

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