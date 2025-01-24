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Правительство расширило перечень получателей 1000 гривен «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту»

21:11, 24 января 2025
Люди с инвалидностью и опекуны могут получить 1000 грн.
Правительство расширило перечень получателей 1000 гривен «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту»
Фото: provce.ck.ua
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Граждане Украины в возрасте от 60 лет, которые не пользуются приложением «Дія» и не получают пенсии или соцвыплаты через «Укрпочту», теперь могут оформить заявку на 1000 гривен по программе «Зимняя еПоддержка». Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

Правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров № 952, позволяющие новым категориям граждан получить помощь:

- люди старше 60 лет, которые не пользуются «Дією» и не получают выплат через «Укрпочту»;

- недееспособные совершеннолетние лица (по заявлению опекуна);

- люди с инвалидностью I и II групп;

- лица, получающие надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А, получающие пенсию или соцпомощь через банки.

Эти изменения направлены на то, чтобы увеличить доступ к государственной поддержке.

- Прийти в отделение «Укрпочты» и заполнить бланк заявления.

- Дождаться СМС о начислении выплаты.

- Получить средства или воспользоваться ими для приобретения товаров или услуг в отделении.

Для маломобильных лиц доступна услуга оформления заявки через почтальона, которую можно заказать по телефону Контакт-центра.

Необходимые документы:

- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Документ, подтверждающий статус получателя пенсии или соцпомощи.

- Для опекунов: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий опекунство.

Заявки можно подать до конца февраля 2025 года. Выплаты будут доступны до конца апреля 2025 года.

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