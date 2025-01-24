В ВСУ внедряют новые стандарты для стоматологической помощи военным

В Министерстве обороны намерены улучшить качество и доступность стоматологической помощи военнослужащим ВСУ. Для этого Минобороны и общественная организация «Дентал Фронт» заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместные усилия по внедрению новых стандартов и технологий в этой сфере.
Документ предусматривает, что в подразделениях ВСУ будет организовано рентгенологическое обследование челюстно-лицевой области военнослужащих. Для этого Вооруженные Силы обеспечат современным оборудованием, включая рентгенологическое.
«Минобороны работает над всесторонним улучшением предоставления медицинской помощи нашим военным. Эта договоренность направлена на привлечение ресурсов общественного сектора для большей доступности и лучшего качества предоставления стоматологических услуг», – отметил Государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко.
Согласно документу, также будут обновлены нормативы, порядки и стандарты предоставления стоматологической помощи военным.
Кроме того, планируется усовершенствовать идентификацию погибших военнослужащих. В частности, путем экспертного сравнения прижизненного и посмертного стоматологического статуса.
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