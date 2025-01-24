В ВСУ внедряют новые стандарты для стоматологической помощи военным

Будут обновлены нормативы, порядки и стандарты предоставления стоматологической помощи военным.

В Министерстве обороны намерены улучшить качество и доступность стоматологической помощи военнослужащим ВСУ. Для этого Минобороны и общественная организация «Дентал Фронт» заключили меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместные усилия по внедрению новых стандартов и технологий в этой сфере.

Документ предусматривает, что в подразделениях ВСУ будет организовано рентгенологическое обследование челюстно-лицевой области военнослужащих. Для этого Вооруженные Силы обеспечат современным оборудованием, включая рентгенологическое.

«Минобороны работает над всесторонним улучшением предоставления медицинской помощи нашим военным. Эта договоренность направлена ​​на привлечение ресурсов общественного сектора для большей доступности и лучшего качества предоставления стоматологических услуг», – отметил Государственный секретарь Министерства обороны Украины Никита Никитенко.

Согласно документу, также будут обновлены нормативы, порядки и стандарты предоставления стоматологической помощи военным.

Кроме того, планируется усовершенствовать идентификацию погибших военнослужащих. В частности, путем экспертного сравнения прижизненного и посмертного стоматологического статуса.

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