У ЗСУ впроваджують нові стандарти для стоматологічної допомоги військовим

Будуть оновлені нормативи, порядки та стандарти надання стоматологічної допомоги військовим.

У Міністерстві оборони мають намір покращити якість та доступність стоматологічної допомоги для військовослужбовців ЗСУ. Для цього Міноборони та громадська організація «Дентал Фронт» уклали меморандум про співпрацю, який передбачає спільні зусилля з впровадження нових стандартів і технологій у цій сфері.

Документ передбачає, що у підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців. Для цього Збройні Сили забезпечать сучасним обладнанням, включаючи рентгенологічне.

«Міноборони працює над всебічним покращенням надання медичної допомоги нашим військовим. Ця домовленість має на меті долучити ресурси громадського сектору для більшої доступності та кращої якості надання стоматологічних послуг», – зазначив Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

Згідно з документом, також будуть оновлені нормативи, порядки та стандарти надання стоматологічної допомоги військовим.

Крім того, планується удосконалити ідентифікацію полеглих військовослужбовців. Зокрема, шляхом експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу.

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