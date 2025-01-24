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Уряд розширив перелік отримувачів 1000 гривень «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту»

21:11, 24 січня 2025
Люди з інвалідністю та опікуни можуть отримати 1000 грн.
Уряд розширив перелік отримувачів 1000 гривень «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту»
Фото: provce.ck.ua
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Громадяни України віком від 60 років, які не користуються додатком «Дія» і не отримують пенсії чи соцвиплат через «Укрпошту», тепер можуть оформити заявку на 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів № 952, що дозволяють новим категоріям громадян отримати допомогу:

  • люди старше 60 років, які не користуються «Дією» і не отримують виплат через «Укрпошту»;
  • недієздатні повнолітні особи (за заявою опікуна);
  • люди з інвалідністю I та II груп;
  • особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, що отримують пенсію або соцдопомогу через банки.

Ці зміни спрямовані на те, щоб збільшити доступ до державної підтримки.

  • Прийти до відділення «Укрпошти» та заповнити бланк заяви.
  • Дочекатися СМС про нарахування виплати.
  • Отримати кошти або скористатися ними для придбання товарів чи послуг у відділенні.

Для маломобільних осіб доступна послуга оформлення заявки через листоношу, яку можна замовити за телефоном Контакт-центру.

Необхідні документи:

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  • Документ, який підтверджує статус отримувача пенсії чи соцдопомоги.
  • Для опікунів: документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує опікунство.

Заявки можна подати до кінця лютого 2025 року. Виплати будуть доступні до кінця квітня 2025 року.

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