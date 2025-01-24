Уряд розширив перелік отримувачів 1000 гривень «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту»

Люди з інвалідністю та опікуни можуть отримати 1000 грн.

Фото: provce.ck.ua

Громадяни України віком від 60 років, які не користуються додатком «Дія» і не отримують пенсії чи соцвиплат через «Укрпошту», тепер можуть оформити заявку на 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів № 952, що дозволяють новим категоріям громадян отримати допомогу:

люди старше 60 років, які не користуються «Дією» і не отримують виплат через «Укрпошту»;

недієздатні повнолітні особи (за заявою опікуна);

люди з інвалідністю I та II груп;

особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, що отримують пенсію або соцдопомогу через банки.

Ці зміни спрямовані на те, щоб збільшити доступ до державної підтримки.

Прийти до відділення «Укрпошти» та заповнити бланк заяви.

Дочекатися СМС про нарахування виплати.

Отримати кошти або скористатися ними для придбання товарів чи послуг у відділенні.

Для маломобільних осіб доступна послуга оформлення заявки через листоношу, яку можна замовити за телефоном Контакт-центру.

Необхідні документи:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Документ, який підтверджує статус отримувача пенсії чи соцдопомоги.

Для опікунів: документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує опікунство.

Заявки можна подати до кінця лютого 2025 року. Виплати будуть доступні до кінця квітня 2025 року.

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