Уряд розширив перелік отримувачів 1000 гривень «Зимової єПідтримки» через «Укрпошту»

Громадяни України віком від 60 років, які не користуються додатком «Дія» і не отримують пенсії чи соцвиплат через «Укрпошту», тепер можуть оформити заявку на 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».
Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів № 952, що дозволяють новим категоріям громадян отримати допомогу:
Ці зміни спрямовані на те, щоб збільшити доступ до державної підтримки.
Для маломобільних осіб доступна послуга оформлення заявки через листоношу, яку можна замовити за телефоном Контакт-центру.
Необхідні документи:
Заявки можна подати до кінця лютого 2025 року. Виплати будуть доступні до кінця квітня 2025 року.
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