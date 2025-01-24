Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Україна репатріювала тіла 757 воїнів, які загинули, захищаючи країну на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За результатами проведених заходів вдалося повернути:

451 тіло з Донецького напрямку;

71 тіло з Бахмутського напрямку;

51 тіло з Вугледарського напрямку;

13 тіл з Луганського напрямку;

137 тіл із Запорізького напрямку;

34 тіла з моргів на території РФ.

Процес повернення загиблих став можливим завдяки співпраці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генерального штабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Значний внесок у процес зробив Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Тіла передадуть правоохоронним органам і судово-медичним експертам для ідентифікації. Це необхідно для встановлення особистостей загиблих героїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.