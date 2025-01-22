Совет судей признал действия, связанные с обысками у судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что имеют признаки вмешательства в правосудие, и обратился к Генпрокурору о проведении проверки

22 января 2025 года состоялось заседание Совета судей Украины, во время которого был рассмотрен один вопрос повестки дня, а именно: об обращении собрания судей Хозяйственного суда города Киева с уведомлением о вмешательстве в деятельность судьи и принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. Об этом сообщили в Совете судей Украины. В заседании приняли участие 23 члена РСУ.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», собрание судей Хозяйственного суда города Киева было созвано как реакция судей на события, произошедшие в помещении суда и связанные с судьей Анатолием Ивченко. Ранее в Совет судей Украины обратился сам судья.
В целом следователи ГБР провели обыски в рабочем кабинете судьи и по месту жительства, а также вручили ему подозрение в совершении государственной измены. Такие действия ГБР касались вынесения в сентябре 2012 года им решения по делу №5011-61/11340-2012. Это решение было оставлено в силе определением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 20.05.2013 г. отказано в допуске дела к производству Верховного Суда Украины. Как ранее отмечал в комментарии Анатолий Ивченко, «очевидно, что следствие даже не пыталось определить, кто именно в суде кассационной инстанции оставил решение без изменений, о качестве подозрения свидетельствует этот текст: «кто-то осуществил вмешательство в деятельность судей Верховного Суда Украины, которыми решение хозяйственного суда в Киеве от 19.09.2012 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2012 оставлено без изменений». Обратите внимание – данное дело никогда не находилось в производстве Верховного Суда Украины».
«Мы с вами только что обсудили проект решения и пришли к согласию, что есть необходимость принятия такого решения и, в соответствии с резолютивной частью, признать действия, связанные с обысками в помещении хозяйственного суда города Киева и по месту жительства судьи Ивченко Анатолия Николаевича без определения следственного судьи, содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости», - сказал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.
Рада суддів України вирішила:
Нагадаємо, детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:
Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка
Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка
Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС
Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка
Трансляцію засідання можна переглянути на YouTube каналі Ради суддів України за посиланням.
Нижче наводимо рішення Ради суддів.
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