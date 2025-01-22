Совет судей признал действия, связанные с обысками у судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что имеют признаки вмешательства в правосудие, и обратился к Генпрокурору о проведении проверки

РСУ признал действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что содержат признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости

22 января 2025 года состоялось заседание Совета судей Украины, во время которого был рассмотрен один вопрос повестки дня, а именно: об обращении собрания судей Хозяйственного суда города Киева с уведомлением о вмешательстве в деятельность судьи и принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. Об этом сообщили в Совете судей Украины. В заседании приняли участие 23 члена РСУ.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», собрание судей Хозяйственного суда города Киева было созвано как реакция судей на события, произошедшие в помещении суда и связанные с судьей Анатолием Ивченко. Ранее в Совет судей Украины обратился сам судья.

В целом следователи ГБР провели обыски в рабочем кабинете судьи и по месту жительства, а также вручили ему подозрение в совершении государственной измены. Такие действия ГБР касались вынесения в сентябре 2012 года им решения по делу №5011-61/11340-2012. Это решение было оставлено в силе определением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 20.05.2013 г. отказано в допуске дела к производству Верховного Суда Украины. Как ранее отмечал в комментарии Анатолий Ивченко, «очевидно, что следствие даже не пыталось определить, кто именно в суде кассационной инстанции оставил решение без изменений, о качестве подозрения свидетельствует этот текст: «кто-то осуществил вмешательство в деятельность судей Верховного Суда Украины, которыми решение хозяйственного суда в Киеве от 19.09.2012 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2012 оставлено без изменений». Обратите внимание – данное дело никогда не находилось в производстве Верховного Суда Украины».

«Мы с вами только что обсудили проект решения и пришли к согласию, что есть необходимость принятия такого решения и, в соответствии с резолютивной частью, признать действия, связанные с обысками в помещении хозяйственного суда города Киева и по месту жительства судьи Ивченко Анатолия Николаевича без определения следственного судьи, содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости», - сказал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

Рада суддів України вирішила:

Визнати дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду міста Києва та за місцем проживання судді Івченка Анатолія Миколайовича без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності. Звернутися до Генерального прокурора із закликом ініціювати перевірку фактів можливих порушень норм Кримінального процесуального кодексу України під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №62023000000000707 та забезпечити інформування Ради суддів України про результати проведеної перевірки у двомісячний строк. Звернути увагу уповноважених органів державної влади на необхідність дотримання конституційних гарантій незалежності суддів, неприпустимості незаконного впливу, тиску або втручання в їхню діяльність. Закликати органи державної влади, включно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, суворо дотримуватися принципів верховенства права та гарантій незалежності судової влади під час досудового розслідування кримінальних проваджень. Направити це рішення до Вищої ради правосуддя для розгляду в межах повноважень з метою забезпечення незалежності судової влади та дотримання принципу законності у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді? — коментар судді Анатолія Івченка

Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС

Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Трансляцію засідання можна переглянути на YouTube каналі Ради суддів України за посиланням.

Нижче наводимо рішення Ради суддів.

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