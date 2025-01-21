Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

Анатолій Івченко,

суддя Господарського суду міста Києва

Продовжую розповідати про особливості кримінального провадження за підозрою судді І інстанції у державній зраді за рішення, яке залишено без змін судами вищих інстанцій.

Як я писав раніше: суть претензій до судді обумовлена тим, що стягнув кошти на підставі декількох документів: листа від 26.08.1996 № 64-2298/8 та листа від 26.08.1996 № 64-2297/8 за підписом Прем'єр-міністра України Лазаренка П.І. на ім'я Голови Уряду Російської Федерації Черномирдіна В.С про надання гарантій, хоча за версією слідства таких листів не існує.

Із господарської справи пам’ятаю, що такі листи з’явилися у матеріалах справи №5011-61/11340-2012 за супровідним листом СБУ №6-7295 від 31.08.2012, який підписано заступником начальника ГСУ СБУ Симоненко О.Ю.

Первісно до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані провадження за даними обставинами були внесені 18.06.2014 відомості у кримінальному провадженні №42014000000000518 за ч. 2 ст. 366 та №42014000000000519 за ч. 2 ст. 375 КК України в т.ч. «про постановлення суддями господарських судів неправосудного рішення у справі №5011-61/11340-2012».

В подальшому, провадження багато разів об’єднувалося та виділялося з інших проваджень, і сьогодні має номер №62023000000000707 від 22.08.2023. У серпні 2023 року було виділене із провадження № 62021000000000999 від 06.12.2021.

У 2014-2015 роках слідство вважало фігурантом провадження пана Симоненко О.Ю., який надав засвідчені листи-гарантії (яких за версією слідства не існує – якби не надав, то і рішення не було б).

В порядку Закону України «Про доступ до судових рішень» я звернувся до суду із проханням одержати копії ухвал 2015 року, і Голова суду Руслан Козлов надав засвідчені копії цих ухвал (додаток №1). Прикметно, реалізацією гарантованого законом права на одержання судового рішення (в т.ч. цих ухвал), слідство в т.ч. обґрунтовує ризики подальшого перебування судді на волі.

В ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 04.06.2015 у справі №757/18524/15 (додаток №2) вказано про допит першого заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Симоненка О.Ю. та встановлення, що рішенням підтверджувався факт спричинення шкоди, а також надавалася правова оцінка листам колишнього Прем'єр-міністра України Лазаренка П.І. від 26.08.1996 як державним гарантіям за зобов'язаннями ЗАТ «ЄЕСУ».

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03.06.2015 у справі №757/18522/15-к (додаток №3) брався доступ до телефонних з'єднань Івченка А.М. та Симоненка О.Ю.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також підтвердження чи спростування факту можливого взаємозв'язку між суддею Господарського суду міста Києва Івченко A.M. із співробітниками Служби безпеки України, а саме, із колишнім першим заступником начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Симоненко О.Ю., який постійно користувався номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар Джі. Ес. Ем.» .. за період часу з 01.08.2012 по 31.11.2012 та з 01.03.2014 по 31.03.2014.»

Надані до матеріалів постанови про виділення та об’єднання документи підтверджують, що провадження за яким вручено підозру судді виділено із провадження, яке об’єднане із провадженнями №42014000000000518 та №42014000000000519.

Симоненко О.Ю. набув статус свідка, та безвідносно від перекладання постанови про допит його як свідка до матеріалів нового провадження при численних виділеннях, такого статусу не втратив.

Постановою заступника Генерального прокурора-свідка від 08.12.2022 закрито кримінальне провадження №62021000000000999 від 06.12.2021 в т.ч. за ч. 2 ст. 375, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 111 КК України у зв’язку із відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення в т.ч. за ч.1 ст. 111 КК України (додаток №4).

Скасування цієї постанови здійснено тим самим Симоненком Олексієм Юрійовичем, який одночасно є заступником Генерального прокурора, фігурантом та свідком у наведеному провадженні (додаток №5).

Тобто, прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

З цих підстав слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив відвід двох з прокурорів, що призначені цим прокурором-свідком.

Прикметно, що підставою для скасування постанови про закриття було невжиття всіх слідчих дій, а доказами, що здобуті після цієї дати – підозра не обґрунтована.

Відтак, станом на 08.12.2022 на думку прокурора був відсутній в діяннях склад кримінального правопорушення за ч.1 ст. 111 КК України, а після скасування цієї постанови прокурором-свідком жодних нових доказів зібрано не було, що не завадило вгледіти такий склад у 2025 році.

Я звернувся із повідомленням про втручання в діяльність судді та вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, текст якого скоро буде розміщено на сайті ВРП, де кожен може ознайомитися із свавільними діями під час несанкціонованого судом обшуку.

Нижче наводжу відповідні матеріали.

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