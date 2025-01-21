Уряд виділив 1,65 млрд гривень на модернізацію класів «Захисту України»

Кабмін оновлює програму «Захист України»: практичні навички замість теорії.

Фото: xplb47.ptu.org.ua

Кабінет Міністрів України виділив 1,65 млрд грн на модернізацію навчальних осередків із предмета «Захист України». На цей момент громади вже використали 507 млн грн на закупівлю сучасного обладнання, а цьогоріч планують продовжити оновлення. Про це повідомили в Уряді.

За кошти придбано:

460 інтерактивних тирів;

близько 2000 симуляторів польотів на дронах;

манекени для навчання домедичної допомоги;

бронежилети, каски та протигази;

макети гранат, автоматів, пістолетів і мін.

Модернізація дозволить реалізувати оновлену програму з «Захисту України», зосереджену на практичних навичках. Учні вчитимуться захищати себе та оточуючих, замість традиційного зазубрювання теорії та стройових вправ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.