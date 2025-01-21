Уряд виділив 1,65 млрд гривень на модернізацію класів «Захисту України»

Кабінет Міністрів України виділив 1,65 млрд грн на модернізацію навчальних осередків із предмета «Захист України». На цей момент громади вже використали 507 млн грн на закупівлю сучасного обладнання, а цьогоріч планують продовжити оновлення. Про це повідомили в Уряді.
За кошти придбано:
Модернізація дозволить реалізувати оновлену програму з «Захисту України», зосереджену на практичних навичках. Учні вчитимуться захищати себе та оточуючих, замість традиційного зазубрювання теорії та стройових вправ.
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