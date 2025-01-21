В Уряді заперечили скасування пільг чи пенсій людям з 2 чи 3 групою інвалідності

Всі виплати, пільги та пенсії для людей з інвалідністю зберігаються, наголосили у Мінсоцполітики.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що у медіа поширили інформацію про начебто можливе скасування виплат людям, які мають 2-гу або 3-тю групу інвалідності. Однак, запевняють там, це не так.

«Звертаємо увагу: ця інформація НЕ відповідає дійсності і є НЕкоректною.

Усі виплати людям з інвалідністю зберігаються і будуть виплачуватися і надалі», - вказали у Мінсоцполітики.

Жодних ініціатив щодо їх скасування немає, підкреслили там.

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