В Правительстве опровергли отмену льгот или пенсий людям с 2 или 3 группой инвалидности

Все выплаты, льготы и пенсии для людей с инвалидностью сохраняются, отметили в Минсоцполитике.

В Министерстве социальной политики сообщили, что в медиа распространили информацию о якобы возможной отмене выплат людям, имеющим 2-ю или 3-ю группу инвалидности. Однако, уверяют там, это не так.

«Обращаем внимание: эта информация НЕ соответствует действительности и является НЕкорректной.

Все выплаты людям с инвалидностью сохраняются и будут выплачиваться и дальше», - указали в Минсоцполитики.

Никаких инициатив по их отмене нет, подчеркнули там.

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