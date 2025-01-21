ЕСПЧ отклонил требование кандидата в президенты Румынии Джорджеску о приостановлении действия решения КС

Келина Джорджеску требовал приостановить выполнение решения Конституционного суда Румынии и возобновления избирательного процесса.

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Во вторник, 21 января, Европейский суд по правам человека сообщил, что отклонил требование ультраправого кандидата Келина Джорджеску о приостановлении действия решения Конституционного суда Румынии об отмене результатов первого тура президентских выборов и перезапуске всего процесса. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Судьи единогласно отказали Джорджеску в применении временных мер по его жалобе.

«Суд отклонил запрос, поскольку он выходит за пределы правила 39 (о временных мерах) Регламента суда», – говорится в сообщении.

Судьи подчеркнули, что в случае жалобы Джорджеску нет предпосылки о риске нанесения «неисправимого вреда» в том смысле, как это предусмотрено правилом о временных мерах.

Напомним, ультраправый пророссийский кандидат лидирует в опросах перед президентскими выборами в Румынии.

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